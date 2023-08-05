車同士が衝突 77歳男性が死亡　見通しのよい直線、反対車線にはみ出したか　屋久島町

５日午後２時４０分ごろ、鹿児島県屋久島町船行の県道で、同町安房、無職男性（７７）の軽乗用車と同町の３０代女性の乗用車が衝突した。男性は搬送先の病院で間もなく死亡した。屋久島署によると、現場は見通しのよい直線で片側１車線。同署は、男性が反対車線にはみ出した可能性があるとみて調べている。女性の車には夫と子ども２人が同乗していたが、いずれも軽傷だった。