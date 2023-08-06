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〈台風6号〉避難指示 十島村や奄美市など県内8市町村に発令（6日午後7時現在）

 2023/08/06 19:39
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　台風６号の影響で６日午後７時現在、鹿児島県内では奄美市、十島村、大和村、宇検村、龍郷町、和泊町、知名町の全域と、瀬戸内町久慈の８市町村に避難指示が発令されている。
〈関連〉台風６号の進路予想図を確認する（６日午後６時現在、気象庁ホームページより）
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