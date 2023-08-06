南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
8
月
6
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
373る法人版（紙面ビューアー）
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
気象
＞
台風
〈台風6号〉避難指示 十島村や奄美市など県内8市町村に発令（6日午後7時現在）
2023/08/06 19:39
拡大
台風６号の影響で６日午後７時現在、鹿児島県内では奄美市、十島村、大和村、宇検村、龍郷町、和泊町、知名町の全域と、瀬戸内町久慈の８市町村に避難指示が発令されている。
あわせて読みたい記事
《台風6号》8日午前にも鹿児島県本土が暴風域入り、上陸の恐れも 九州南部と奄美、線状降水帯発生の可能性
〈台風6号〉風にあおられ60代女性が腰の骨折る 鹿児島県で6日に線状降水帯の恐れ 本土は8日暴風域か
〈台風6号〉東に急旋回 奄美に再接近 迫る線状降水帯の恐れ、6月には土石流発生 高齢者ら早々に避難「何事もなく過ぎ去って」
〈台風6号〉奄美市など8市町村の全域、3町の一部に避難指示（午後3時現在）
【台風6号】奄美が再び暴風域に、8～9日ごろ本土へ 5日午後から奄美、6日は九州南部で線状降水帯の恐れ
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
吾平イクヒカリ「冷めてもおいしい」 全国へ向けPR 200戸が146ヘクタールで作付け JAで出発式
8月6日 20:00
〈台風6号〉避難指示 十島村や奄美市など県内8市町村に発令（6日午後7時現在）
8月6日 19:39
ここは洞窟？ 年中20度前後だから「涼むのにもってこい」 九州最大級ダムの見学は猛暑こそ楽しめる
8月6日 18:02
「丑の日」に食べるのはウナギ？牛？ 一大産地が仕かけた論争の結末は…返礼品に見えた「変化の兆し」
8月6日 17:28
深海魚の味「高級魚に劣らない」 鳳凰高生がレシピ7品試作、消費拡大へ活用策探る
8月6日 17:00
【北海道総体】陸上女子3000ｍ カリバ・カロライン（神村学園）が連覇 2年連続2冠
8月6日 16:30
塩田知事がブラジル入り、県人会と懇談 創立110周年式典に出席へ
8月6日 16:30
【北海道総体】大技ロペス 完璧！ 体操の山崎海音（出水商）が跳馬で頂点、つり輪4位「世界で活躍したい」
8月6日 12:00
醸造屋が作る「意外な組み合わせ」のかき氷 隠し味は自家製調味料
8月6日 11:34
鹿児島ユナイテッドFC、守備でミス重ね“自滅” 宮崎に2－3、暫定3位のまま サッカーJ3
8月6日 11:30
【北海道総体】カヌー女子の植木春華（大口明光学園）が優勝 カヤックシングル200ｍ
8月6日 10:42
《台風6号》8日午前にも鹿児島県本土が暴風域入り、上陸の恐れも 九州南部と奄美、線状降水帯発生の可能性
8月6日 10:37
本坊酒造の白ワイン 国産コンクールで2年連続金賞
8月6日 09:00
85年前の軍事郵便、自宅倉庫の木箱から見つかる 「温厚だった伯父らしい。家族を気遣う内容」 平和の集いで展示へ
8月6日 08:35
37団体1200人 市街地を踊り歩く 阿久根で4年ぶり「みどこい祭り」
8月6日 08:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲