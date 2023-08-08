南国交通が路線・空港バス運転見合わせへ　台風6号による鹿児島県内の交通情報まとめ（8日午前11時半現在）

【新幹線】九州新幹線は熊本－鹿児島中央で、上りが鹿児島中央を午後１時４５分発、下りが新大阪を午前９時２０分発の便まで運転。以降は見合わせ【鉄道】日豊線は南宮崎－鹿児島中央、日南線は南宮崎－志布志、吉都線は吉松－都城、肥薩線は吉松－隼人、鹿児島線は川内－伊集院、指宿枕崎線の喜入－枕崎で始発から終日運転見合わせ鹿児島線の伊集院－鹿児島中央、指宿枕崎線の鹿児島中央－喜入間は正午から運転見合わせ肥薩おれんじ鉄道は午後３時半過ぎから運転見合わせ【鹿児島市電、市バス】市電は運休。市バスは正午の便から運休【路線バス】南国交通は午後２時をめどに路線バスの運転を順次見合わせ。鹿児島市のあいばすは正午をめどに運休。空港連絡バスは鹿児島市内発が午後１時半の天文館発を最後に運休し、その他は午後２時ごろをめどに順次運転見合わせ【海の便】垂水フェリーは始発から終日欠航。桜島フェリーは午前１０時台の出発便を最後に運転見合わせ【空の便】鹿児島空港発着の１２０便が欠航