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【台風6号】屋久島町が全域に避難指示

 2023/08/09 10:26
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　鹿児島県屋久島町は９日午前９時、河川が増水し災害発生の可能性が高まったため、町内全域の６４８０世帯、１万１７２２人に避難指示を出した。



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