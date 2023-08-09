南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
8
月
9
日 水曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
373る法人版（紙面ビューアー）
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
災害・防災
【台風6号】屋久島町が全域に避難指示
2023/08/09 10:26
拡大
鹿児島県屋久島町は９日午前９時、河川が増水し災害発生の可能性が高まったため、町内全域の６４８０世帯、１万１７２２人に避難指示を出した。
台風情報
あわせて読みたい記事
【台風6号】十島村が「緊急安全確保」発令 土砂災害警戒レベル最高の5
〈台風6号〉鹿児島市の70代女性が強風で転倒、けが 9日未明に県本土へ最接近、線状降水帯の恐れも
水害の石碑前でピースをする学生…災害の記憶が風化する「30年限界説」 被災体験を継承し教訓を次世代に残すには
のろのろ台風6号「長期戦を覚悟」 自治体、非常用電源や避難者受け入れ準備急ぐ 種子島
〈台風6号〉勢力そのまま ゆっくり北上 8日昼過ぎにも鹿児島県本土が暴風域入りか 8月総雨量を上回る恐れ
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
種子・屋久地方で線状降水帯が発生
8月9日 10:38
夏休みの難問…作文 テーマは？文章構成は？ 国語のプロにこつ学ぶ
8月9日 10:30
【台風6号】屋久島町が全域に避難指示
8月9日 10:26
大雨で被害受けた久留米の復旧支援へ、鹿児島市社協がボランティアバス運行 17日、参加者募集
8月9日 10:00
〈ふるさと逸品〉2種の黒酢をブレンド、さっぱり飲み口スポーツ飲料
8月9日 10:00
【台風6号】鹿児島県内の交通情報まとめ（9日午前9時現在）
8月9日 09:48
【台風6号】枕崎で最大風速40.3メートル観測 九州西の海上を北上、十島村は「緊急安全確保」
8月9日 09:45
ゾッとして涼しくなるかも…知覧で「地獄と鬼」展、絵図や面など紹介【WEB限定写真あり】
8月9日 09:00
ドイツ・スポ少団員が霧島を訪問 住民と交流、温泉や音楽祭も満喫
8月9日 08:30
【台風6号】国道220号（垂水市牛根境）大雨で通行止め
8月9日 08:28
駆け込み給油の長い車列…「通勤、営業どうしよう」 台風6号でガソリン品薄、GS休業・供給制限広がる 鹿児島県本土
8月9日 08:28
【台風6号】十島村が「緊急安全確保」発令 土砂災害警戒レベル最高の5
8月9日 08:24
「いぶたま」「海幸山幸」…観光列車500円値上げ 10月から、新幹線ネット割や在来線定期もアップ JR九州
8月9日 08:03
捨てるのもったいない品 必要な人へ 大崎町が回収・譲渡事業、子育て世代と外国人対象
8月9日 08:00
「湧水の森、まるごとアートに」 チェーンソーアーティストの地域おこし隊員、住民と作品づくり
8月9日 07:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲