コロナ感染者 前週比0.88倍　5類移行後、初の減少　鹿児島県内定点報告

鹿児島県は１０日、７月３１日～８月６日の１週間の新型コロナウイルス感染者について、県内９１の定点医療機関から１８８９人の報告があったと公表した。１医療機関当たりの感染者数の平均は前週比０．８８倍の２０．７６人で、５類移行後初めて減少した。５類感染症に移行した５月８日以降、１１週連続で増加していた。１医療機関当たりの平均感染者数を１４保健所別でみると、多い順に西之表４１．０人、鹿屋３２．６３人、鹿児島市２７．２２人、出水２６．４人、指宿２３．３３人、川薩２３．２９人の６カ所で２０人を超えた。このほか、加世田１０．５人、伊集院１６．８人、大口１３．５人、姶良１３．９１人、志布志１８．８人、屋久島７．５人、名瀬１３．８人、徳之島７．０人だった。インフルエンザの感染者は前週比４５７人減の６９４人で、１機関当たり７．６３人だった。