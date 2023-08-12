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高齢男性運転の乗用車、店舗に突っ込み客ら4人けが バック駐車中か 鹿児島市の商業施設1階
2023/08/12 14:36
１階店舗の入り口に突っ込んだ普通車＝１２日午後１時４０分ごろ、鹿児島市卸本町（画像の一部を加工しています）
拡大
１２日午後０時５０分ごろ、鹿児島市卸本町のショッピングモール１階に、高齢男性が運転する乗用車が後ろ向きに突っ込んだ。店内にいた従業員１人と客３人が負傷、病院に搬送された。いずれも命に別条はないもよう。
消防によると、現場は１階の店舗入口付近。事故当時、店内には従業員や客１０人ほどがいた。目撃者が１１９番した。
買い物中に目撃した４０代男性は「店舗前にバックで駐車しようとして、勢いよく突っ込んだ。お盆前で人が多い中、突然の出来事に驚いた」と話した。
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