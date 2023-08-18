南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
8
月
18
日 金曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
373る法人版（紙面ビューアー）
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
市所有観光船「かのこ」から煙 乗客ら11人救助 しばらく運休 薩摩川内・中甑島沖
2023/08/18 21:21
拡大
１８日午後２時２０分ごろ、鹿児島県薩摩川内市中甑島沖を航行していた同市所有の観光船「かのこ」（１９トン、１９．２メートル）の船長から「船から煙が出た。乗員乗客１１人が乗っている」と１１８番があった。
第１０管区海上保安本部や同市によると、左舷エンジン付近から煙が上がり、約１０分後に乗員が消火器で消し止めた。発生から約４０分後、駆け付けた旅客船によって１１人は救助された。けがはなかった。
油の流出は確認されていない。市によると、船は甑島周辺をクルージングするため、中甑港を午後２時ごろ出港。午後３時ごろ戻る予定だった。かのこは火災の影響でしばらく運休する。
あわせて読みたい記事
磯釣りの帰り 機関室で火災、瀬渡し船が沈没 乗客乗員14人は海に飛び込み、救助される 鹿児島・下甑島沖
漁船火災 激しい熱風、14人海へ 惨事救った「海の消防団」 連絡受けた7隻、海保と協力し全員救助 県内43拠点、定期的に訓練
実在の「Dr.コトー」に感謝状、離島医療39年支える 寄付返礼品に漫画イラスト入りグッズ追加 薩摩川内市
骨だけじゃない、うんこや足跡も立派な化石に。下甑島からはサメの「ふん石」。屋久島ではミミズに似た生物ユムシの“トイレ”丸ごと。直径１メートル超す大物も
続・アラフォー記者、鹿児島のガチの穴場を一人旅 甑島の断崖ツアー、客は1人で貸切状態 「ワー」と叫んで気分爽快
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
土砂にのまれた病院「もうここで死ぬ」。パニックに陥った現場。懸命の救助、気絶寸前の潜水作業…「さっきはごめん。ありがとう」。40年の海保人生で最も過酷な体験だった。
8月18日 21:35
1万発の花火 夜空を照らす 川内川花火大会に8万人 薩摩川内
8月18日 21:30
市所有観光船「かのこ」から煙 乗客ら11人救助 しばらく運休 薩摩川内・中甑島沖
8月18日 21:21
口永良部島・古岳周辺で活動活発化 新たな噴気地帯形成、地熱粋が拡大 福岡管区気象台が確認
8月18日 21:10
ミカンコミバエ 甑島で新たな誘殺は確認されず 県が初動対応を終了
8月18日 21:00
コロナ感染者 2週連続減少 前週比0.63倍、20.76人→13.12人 鹿児島県内
8月18日 20:57
体験型アート「魔法の美術館」20日まで 鹿児島市の黎明館
8月18日 20:30
〈鹿児島国体〉姶良会場の弁当 龍桜高生が考案した5種でおもてなし 郷土食材ふんだん、栄養も見た目もGood!「疲れ癒やして」
8月18日 20:00
〈東九州自動車道〉国分－末吉財部IC 通行止め解除
8月18日 18:54
島影から現れる「巨体」の正体は！？ 長島ナイトクルーズで味わう神秘の景色、地元住民からも驚きの声
8月18日 18:03
〈東九州自動車道〉事故のため、国分－末吉財部ICが通行止め
8月18日 17:56
外食需要は上向くが…子牛価格10年ぶり50万円割れの安値 「牛肉は必需品ではない」から？ 飼料費増で農家は赤字「補助金では全然足りない」
8月18日 17:31
客引き禁止区域 千日、山之口など8地区 鹿児島市独自の条例案、接待伴わない店も規制
8月18日 17:00
マイナ総点検「事務負担の軽減を」 全国62中核市市長会、総務相へ要望
8月18日 16:30
あす、サマーナイト花火 九州最大級1.5万発打ち上げ ディズニー・ドローンショーで幕開け【主な交通規制地図あり】
8月18日 12:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲