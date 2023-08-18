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市所有観光船「かのこ」から煙 乗客ら11人救助　しばらく運休　薩摩川内・中甑島沖

 2023/08/18 21:21
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　１８日午後２時２０分ごろ、鹿児島県薩摩川内市中甑島沖を航行していた同市所有の観光船「かのこ」（１９トン、１９．２メートル）の船長から「船から煙が出た。乗員乗客１１人が乗っている」と１１８番があった。

　第１０管区海上保安本部や同市によると、左舷エンジン付近から煙が上がり、約１０分後に乗員が消火器で消し止めた。発生から約４０分後、駆け付けた旅客船によって１１人は救助された。けがはなかった。

　油の流出は確認されていない。市によると、船は甑島周辺をクルージングするため、中甑港を午後２時ごろ出港。午後３時ごろ戻る予定だった。かのこは火災の影響でしばらく運休する。
〈関連〉別の旅客船にえい航される観光船「かのこ」＝１８日、薩摩川内市中甑島沖（第１０管区海上保安部提供）

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