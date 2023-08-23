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海自鹿屋基地　米無人機「MQ9」が滑走路逸脱、約3時間閉鎖

 2023/08/23 11:46
〈資料写真〉米軍の無人偵察機「ＭＱ９」＝２０２２年１１月、鹿児島県鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
〈資料写真〉米軍の無人偵察機「ＭＱ９」＝２０２２年１１月、鹿児島県鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
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　２２日午前１１時ごろ、海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）で、米軍無人偵察機「MQ9」が着陸時に滑走路を外れ、地上設備に接触した。状況確認のため滑走路を閉鎖し、午後２時１５分ごろ再開した。けが人や基地周辺の被害は確認されていない。九州防衛局が２３日明らかにした。
海上自衛隊鹿屋航空基地
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