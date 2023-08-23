海自鹿屋基地　米無人機「MQ9」が滑走路逸脱、約3時間閉鎖

２２日午前１１時ごろ、海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）で、米軍無人偵察機「MQ9」が着陸時に滑走路を外れ、地上設備に接触した。状況確認のため滑走路を閉鎖し、午後２時１５分ごろ再開した。けが人や基地周辺の被害は確認されていない。九州防衛局が２３日明らかにした。