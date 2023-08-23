58歳女 自宅に放火容疑で逮捕　「家が火事」自ら119番、首のやけどなどで6カ月入院　錦江署

鹿児島県警捜査１課と錦江署は２３日、現住建造物等放火の疑いで錦江町田代麓、無職の女（５８）を逮捕した。逮捕容疑は２月１３日午後７時半ごろ、自宅に火を付け、木造平屋の住家１棟９０平方メートルを全焼させた疑い。容疑を認めている。同署によると、女は６０代の知人男性と２人暮らし。出火当時、ともに自宅におり「家が火事になった」と女が１１９番した。事情聴取などで関与が浮上。動機などを調べている。女は首にやけどをするなどして、約６カ月入院していた。男性にけがはなかった。