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58歳女 自宅に放火容疑で逮捕　「家が火事」自ら119番、首のやけどなどで6カ月入院　錦江署

 2023/08/23 20:42
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　鹿児島県警捜査１課と錦江署は２３日、現住建造物等放火の疑いで錦江町田代麓、無職の女（５８）を逮捕した。

　逮捕容疑は２月１３日午後７時半ごろ、自宅に火を付け、木造平屋の住家１棟９０平方メートルを全焼させた疑い。容疑を認めている。

　同署によると、女は６０代の知人男性と２人暮らし。出火当時、ともに自宅におり「家が火事になった」と女が１１９番した。事情聴取などで関与が浮上。動機などを調べている。

　女は首にやけどをするなどして、約６カ月入院していた。男性にけがはなかった。
〈関連〉２月１３日夜、女の自宅を消火する消防団員ら＝鹿児島県錦江町田代麓
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