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58歳女 自宅に放火容疑で逮捕 「家が火事」自ら119番、首のやけどなどで6カ月入院 錦江署
2023/08/23 20:42
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鹿児島県警捜査１課と錦江署は２３日、現住建造物等放火の疑いで錦江町田代麓、無職の女（５８）を逮捕した。
逮捕容疑は２月１３日午後７時半ごろ、自宅に火を付け、木造平屋の住家１棟９０平方メートルを全焼させた疑い。容疑を認めている。
同署によると、女は６０代の知人男性と２人暮らし。出火当時、ともに自宅におり「家が火事になった」と女が１１９番した。事情聴取などで関与が浮上。動機などを調べている。
女は首にやけどをするなどして、約６カ月入院していた。男性にけがはなかった。
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