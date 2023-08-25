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南薩地域振興局、加世田から知覧へ移転新築　鹿児島県が方針固める

 2023/08/25 18:00
鹿児島県南薩地域振興局の移転先となる県立保健看護学校跡地＝２５日、南九州市知覧町西元
鹿児島県南薩地域振興局の移転先となる県立保健看護学校跡地＝２５日、南九州市知覧町西元
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　鹿児島県は老朽化に伴い２０２７年度末までの建て替えを目指す南薩地域振興局（南さつま市加世田）を、南九州市知覧の県立保健看護学校跡に移転する方針を固めたことが２５日、分かった。

　指宿市にある駐在機関、同市と南さつま市に置く保健所を振興局に集約する方向で検討する。
【地図】南薩地域振興局を移転新築する県立保健看護学校跡はここ
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