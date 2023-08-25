南薩地域振興局、加世田から知覧へ移転新築　鹿児島県が方針固める

部員30人乗りバス横転 10人搬送 離合も困難な山道…「なぜこんな細い道を」保護者ら運行会社に戸惑い 鹿児島市

ヌートバー、吉田正尚…WBC選手愛用「グラブ」は鹿児島生まれ 近年、野球界の外からも注目の的に

部員30人乗りバス横転 事故車両の撤去 めど立たず 木が茂り携帯は電波通じず 地元住民「場所によっては惨事に」

９．

〈続報〉31人乗車のバス横転、高校生10人搬送 1人腰椎骨折、9人軽傷 62歳男性が運転、国分高サッカー部の遠征中 鹿児島市