県内コロナ感染者 3週連続減、前週比0.83倍　全国は1.26倍、5類移行後で最多　鹿児島は沖縄に次ぎ少ない10.89人

鹿児島県は２５日、１４～２０日の１週間の新型コロナウイルス感染者について、県内９１定点医療機関から９９１人の報告があったと公表した。１医療機関当たりの感染者数の平均は１０．８９人で、前週（１３．１２人）比０．８３倍と３週連続で減少した。１医療機関当たりの平均感染者数を１４保健所別でみると、２０人を超えたのは２０．６３人だった鹿屋のみ。他は鹿児島市１２．２６人、指宿１８．０人、加世田７．６７人、伊集院１３．６人、川薩１２．５７人、出水１０．０人、大口６．５人、姶良７．０人、志布志４．８人、西之表１５．０人、屋久島５．７５人、名瀬９．０人、徳之島５．２人だった。県内の入院者数は２３日午前０時現在、５０２人でうち確保病床の使用率は４２．４％。重症者は５人。高齢者や妊婦を対象とした宿泊療養施設の利用者は６人だった。厚生労働省が２５日発表した全国の定点医療機関から報告された感染者数は計８万６７５６人で、１医療機関当たり１７．８４人。前週比１．２６倍で、直近は２週連続で減少していたが増加に転じ、感染症法上の位置付けが５類に変更された５月８日以降で最多となった。４１都道府県で前週を上回った。都道府県別で１医療機関当たりの感染者数が最も多かったのは、岐阜の３１．０３人、少なかったのは沖縄７．６５人、鹿児島１０．８９人、東京１０．９６人。