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アパートリフォームで出た廃棄物を畑で燃やした町議に罰金刑 進退は「家族、支援者と話し合って」
2023/08/29 07:48
町議会全員協議会で謝罪し経緯を説明する岩山鶴美議員＝２８日、屋久島町役場の議場
拡大
廃棄物を不法に焼却したとして、屋久島簡裁から廃棄物処理法違反（焼却の禁止）の罪で罰金５０万円の略式命令を受けた鹿児島県屋久島町議会の岩山鶴美議員（６６）＝同町安房＝は２８日、町議会全員協議会で謝罪した。進退は「家族や支援者と話し合って決めたい」とした。
岩山議員の説明によると、２０２０年１２月、所有するアパートのリフォーム工事で出た木材廃棄物を、自身が管理する町内の親族の畑で枯れ枝と一緒に燃やした。略式命令の経緯や罰金を納付したことも報告した。
石田尾茂樹議長（６４）は「口頭で厳重注意した」とした。
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