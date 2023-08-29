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与論町長選 無所属新人2人が立候補　投開票は9月3日

 2023/08/29 17:01
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　任期満了に伴う鹿児島県与論町長選は２９日告示され、いずれも無所属新人で飲食店経営の田畑克夫氏（６４）と前町議会議長の高田豊繁氏（７１）が立候補を届け出た。投開票は９月３日。

※高田氏の「高」は上の口がはしご
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