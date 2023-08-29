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台風11号、31日から奄美に接近の恐れ　大潮と重なり潮位高くなる可能性

 2023/08/29 21:57
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　台風１１号は２９日、フィリピンの東海上を西寄りに進んだ。３１日から９月１日ごろにかけ、奄美地方に接近する恐れがある。鹿児島地方気象台はうねりを伴った高波に警戒を呼びかけている。

　気象台によると、３１日に奄美で予想される波の高さは６メートルでうねりを伴う。台風の影響と大潮の時期が重なり、３１日から９月２日にかけ潮位が高くなる可能性がある。

　台風１１号は２９日午後６時現在、時速約１０キロで西に進んでいる。中心気圧９９２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速２５メートル、最大瞬間風速３５メートル。中心から半径２２０キロ以内は風速１５メートル以上の強風域。
２９日午後９時現在の台風の進路予想図（気象庁ホームページより）
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