奄美・湧水で10月に日米訓練「レゾリュート・ドラゴン」　日米のオスプレイで共同輸送

陸上自衛隊は２９日、鹿児島県の奄美大島や九州各地などで１０月１４～３１日、米海兵隊との実動訓練をすると発表した。他国からの島しょ部への侵攻を防ぐ想定で、連携強化と共同対処能力の向上を図る。陸自瀬戸内分屯地（瀬戸内町）では日米の輸送機オスプレイによる補給品や患者輸送を計画するほか、霧島演習場（湧水町、えびの市）では敵の上陸を阻止する戦闘訓練をする。訓練名はレゾリュート・ドラゴン（不屈の龍）で、過去２回は北海道と東北で実施し、南西地域は初となる。陸自は約２８００人、米側約１４００人が参加。オスプレイは米軍普天間飛行場（沖縄県）所属のＭＶ２２を４機程度、陸自のＶ２２が２機程度の使用を検討している。瀬戸内にはオスプレイが飛来し燃料や食料、医薬品などを運ぶほか、国民保護として患者輸送の訓練なども見込む。霧島演習場では陸自約２００人、米側約１２０人が戦闘訓練や補給品輸送に臨む予定。いずれも実弾射撃訓練はない。このほか熊本の健軍駐屯地や高遊原分屯地、大分の日出生台演習場、北海道の矢臼別演習場などでも訓練する。