「ドーンと衝突音」 国道3号で車5台が絡む事故、数人を病院に搬送　一時渋滞も　鹿児島市伊敷

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

生徒ら31人乗ったバスが横転、けが人の情報 国分高サッカー部が乗車 鹿児島市平田町の県道

〈アラフォー記者がコロナになって考えた〉40度の熱、1人暮らし、このまま意識を失ったら… 誰かにうつす心配はないけど心細い

現金輸送車が崖下10ｍへ転落、助手席の57歳男性死亡 坂道で中央分離帯に衝突 鹿児島市

バス襲う匪賊、女性を連れ去るソ連兵…「全滅しかない」。自決覚悟の私に島根の「西原」さんが言った…「死ぬ必要はない。日本に帰れる」。命の恩人だ。【証言 語り継ぐ戦争】

部員30人乗りバス横転 10人搬送 離合も困難な山道…「なぜこんな細い道を」保護者ら運行会社に戸惑い 鹿児島市

10．

「母ちゃんを殺さないで」。略奪に来たソ連兵に向かって泣き叫んだ。彼らは手を出さなかった。若い女性を探していたのかもしれない〈証言 語り継ぐ戦争〉