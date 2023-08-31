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「ドーンと衝突音」 国道3号で車5台が絡む事故、数人を病院に搬送 一時渋滞も 鹿児島市伊敷
2023/08/31 11:21
３１日朝、車両５台が絡む事故があった現場＝３１日、鹿児島市の伊敷５丁目の国道３号
拡大
３１日午前７時ごろ、鹿児島市伊敷５丁目の国道３号で車５台が絡む事故があった。鹿児島西署によると、数人が病院に搬送された。打撲など軽いけがをしている模様。
現場近くのガソリンスタンド従業員は「室内にいたが、ドーンという音が聞こえた。複数台が追突していた」と話した。
事故処理のため、市中心部向けの車線を中心に渋滞が発生した。
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