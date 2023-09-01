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夏を惜しみ 雨粒まとう トキワカンゾウ、斜面に群生 鹿児島市
2023/09/01 08:03
雨粒にぬれつややかなトキワカンゾウの花＝３１日、鹿児島市田上８丁目
拡大
鹿児島県内は３１日、天気が崩れたものの各地で３０度近い最高気温を記録するなど残暑が続いた。鹿児島市田上８丁目の市道沿いでは、夏の終わりにかけて咲くトキワカンゾウが、かれんなオレンジ色の花を咲かせていた。
トキワカンゾウは常緑の多年草で、市道と住宅に挟まれた斜面いっぱいに群生している。近くに住む主婦松元眞由美さん（７０）は「もともと父が庭に植えたものが数年で増えていった。９月まで次々と花をつけるので毎日楽しめる」と笑顔で話した。
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