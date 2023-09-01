馬毛島に戦闘機F35Bの訓練施設整備へ　防衛省、来年度予算概算要求に64億円　空自先遣隊90人も配置へ

鹿児島県西之表市馬毛島への米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）移転と自衛隊基地整備で、防衛省は２０２４年度から島内で最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５Ｂの訓練施設整備を進める。３１日発表の２４年度予算概算要求に約６４億円を計上し、２５年度中の完成を目指す。ＦＣＬＰに使う滑走路の点検などに当たる約９０人規模の航空自衛隊馬毛島先遣隊（仮称）も２４年度に配置予定で、日米の訓練実施に向けた準備が本格化する。短距離での離陸や垂直着陸ができるＦ３５Ｂは２４年度、空自新田原基地（宮崎県）に６機配備され、試験運用する臨時の飛行隊も発足する。馬毛島に整備するのは海上自衛隊が事実上の空母化を目指す「いずも」型護衛艦の甲板を模した施設。これを使いＦ３５Ｂは模擬艦艇発着艦訓練を年間約１００日実施する見込み。先遣隊約９０人は中種子町に整備される宿舎から馬毛島に通勤する。基地施設の確認や規則の作成も担う。馬毛島の基地整備の関連費用は金額を示さない「事項要求」とし、米軍再編関連経費に盛り込む。２３年度当初予算では３０３０億円（契約ベース）を計上した。