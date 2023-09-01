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スクーターで転倒、78歳男性が意識不明の重体 伊集院
2023/09/01 19:54
スクーターの転倒事故が起きた市道＝１日、日置市伊集院町土橋
拡大
１日午前８時５０分ごろ、鹿児島県日置市伊集院町土橋の市道で、薩摩川内市青山町、郵便業の男性（７８）のスクーターが転倒し、男性は意識不明の重体。
日置署によると、現場は幅員約２メートルの中央線のない直線。転倒した原因などを調べている。通行人が１１９番した。
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