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スクーターで転倒、78歳男性が意識不明の重体　伊集院

 2023/09/01 19:54
スクーターの転倒事故が起きた市道＝１日、日置市伊集院町土橋
スクーターの転倒事故が起きた市道＝１日、日置市伊集院町土橋
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　１日午前８時５０分ごろ、鹿児島県日置市伊集院町土橋の市道で、薩摩川内市青山町、郵便業の男性（７８）のスクーターが転倒し、男性は意識不明の重体。

　日置署によると、現場は幅員約２メートルの中央線のない直線。転倒した原因などを調べている。通行人が１１９番した。
転倒した２５０ｃｃスクーター。左側に転倒した跡が見られる＝１日、日置署
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