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「汚染水」発言、改めて謝罪　野村哲郎農相「不快な思いさせた」　辞任は否定

 2023/09/01 21:03
閣議後の記者会見で質問に答える野村哲郎農相＝１日、農林水産省
閣議後の記者会見で質問に答える野村哲郎農相＝１日、農林水産省
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　野村哲郎農相は１日の閣議後記者会見で、海洋放出している東京電力福島第１原発の処理水を「汚染水」と呼んだことについて「福島をはじめ関係者の皆さまに不快な思いをさせてしまい、大変申し訳なかった」と改めて謝罪した。

　野村農相は８月３１日、記者団の質問に答える際、処理水を、中国などが使う「汚染水」と発言した。「言い間違いをしてしまった。反省している」と陳謝し、進退について「全国の水産、漁業者に寄り添いながら緊張感を持って職務に当たる」と辞任を否定した。
「汚染水」と言い間違えた野村哲郎農相の閣議後会見に詰めかけたメディア関係者ら＝１日、農林水産省
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