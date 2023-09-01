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台風11号、沖縄の南を西寄りへ　奄美に高波、高潮の恐れも　12号は3日にも熱帯低気圧に

 2023/09/01 23:32
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　強い台風１１号は１日、沖縄の南を西寄りに進み、鹿児島県の奄美地方から遠ざかった。鹿児島地方気象台は、奄美沿岸で３日午前にかけてうねりを伴った高波に注意するよう呼びかけている。奄美北部は大潮の時期と重なり、高潮の恐れもある。

　気象庁によると、台風１１号は１日午後９時現在、時速約１５キロで西に進んだ。中心気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートル。中心から半径５５キロ以内は風速２５メートル以上の暴風域。

　２日予想される波の高さは奄美４メートル、十島村３メートル。

　南鳥島近海を北西に進む台風１２号は３日にも熱帯低気圧になり、九州の東海上へ進む見込み。
【表】台風１１、１２号の進路予想図（１日午後９時現在）
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