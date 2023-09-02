待機児童が全国最多だった鹿児島市、昨年の136人から今年は21人に急減　「マッチング強化の成果」

こども家庭庁は１日、希望しても認可保育所などに入れない待機児童が今年４月１日時点で２６８０人だったと発表した。昨年より２６４人減少。１９９４年の調査開始以降最少となった。保育所の整備が進んだことや小学校就学前の子どもが減ったことが要因とみられる。昨年４月の待機児童数が１３６人と全国最多だった鹿児島市は、今年４月１日時点で２１人だった。減少数１１５人は同市によると、全国で最も大きい。「待機児童解消に向け、利用定員増を行う施設に対する補助や保育士の奨学金返済補助、潜在保育士の就職奨励金、空きのある施設と保護者のマッチング強化に取り組んだ成果が表れた」とした。鹿児島県内の待機児童数は計６１人（昨年１４８人）。鹿児島市以外は、奄美市２５人、姶良市１３人、天城町２人だった。