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野村農相「汚染水」失言しても「間違いなく大臣続けてもらえる」　自民・森山選対委員長、地元のJA大会で明言

 2023/09/03 11:17
ＪＡあいら管内の農家ら約３００人が参加した緊急畜産振興大会で講演する自民党の森山裕選挙対策委員長＝２日、霧島市
ＪＡあいら管内の農家ら約３００人が参加した緊急畜産振興大会で講演する自民党の森山裕選挙対策委員長＝２日、霧島市
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　自民党の森山裕選挙対策委員長は２日、海洋放出中の東京電力福島第１原発処理水を「汚染水」と言い間違えた野村哲郎農相について、「間違いなく大臣を続けてもらえると思っている」と述べた。

　森山氏は鹿児島県霧島市で開かれたＪＡあいらの緊急畜産振興大会で講演した。直前に野村氏と電話で話し、「心配をかけているが、しっかり頑張ると伝えてほしい」との伝言を受けたと明かした。森山氏は「岸田首相も（野村氏に）引き続き頑張ってほしいという強い気持ちを持っている」とも述べた。
〈関連〉閣議後の記者会見で質問に答える野村哲郎農相＝１日、農林水産省
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