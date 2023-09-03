野村農相「汚染水」失言しても「間違いなく大臣続けてもらえる」　自民・森山選対委員長、地元のJA大会で明言

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

６．

夏休みの打ち上げ 6年ぶりなのに…「宿がない」 馬毛島基地工事の種子島、キャンプ利用の見学客増 H2Aロケット47号機、28日打ち上げ