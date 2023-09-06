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市来－伊集院ICの通行止め解除 南九州自動車道
2023/09/06 11:07
拡大
西日本高速道路によると、南九州自動車道の市来インターチェンジ（ＩＣ）－伊集院ＩＣの通行止めは６日午前１１時、上下線とも解除された。
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