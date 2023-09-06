市来－伊集院ICの通行止め解除　南九州自動車道

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

〈アラフォー記者がコロナになって考えた〉40度の熱、1人暮らし、このまま意識を失ったら… 誰かにうつす心配はないけど心細い

犬猫の殺処分 2年連続ゼロ 「ミルクボランティア」で譲渡増、不妊去勢手術も進む 鹿児島市

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他にも複数人が協力か コロナ給付金詐欺疑いで男女を再逮捕 会社員と共謀、売り上げ減装い100万円だまし取る 鹿児島県警