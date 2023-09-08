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十島村で地震が続発、未明から11時までに46回観測　悪石島では震度3が4回

 2023/09/08 11:09
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　８日午前２時５０分ごろ、鹿児島県十島村の悪石島で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約３０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４．４と推定される。十島村小宝島では震度２を観測した。

　悪石島では午前４時５５分、午前６時６分、午前８時７分ごろにも震度３を観測したほか、震度２や１の地震も相次ぎ、同日午前１１時までに震度１以上が計４６回あった。震源地はいずれもトカラ列島近海で、地震の規模はＭ４．４〜２．４。津波の心配はない。
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