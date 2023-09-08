十島村で地震が続発、未明から11時までに46回観測　悪石島では震度3が4回

１．

小型月面探査機「スリム」を軌道に分離 エックス線分光撮像衛星も H2Aロケット47号機、打ち上げ成功 種子島宇宙センター

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3人枠に55人 倍率18.3倍 就職氷河期世代対象の県職員採用試験 当初3年間予定を延長

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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指定暴力団「小桜一家」本部事務所を家宅捜索 鹿児島県警 傘下組織の幹部、詐欺容疑で逮捕

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〈アラフォー記者がコロナになって考えた〉40度の熱、1人暮らし、このまま意識を失ったら… 誰かにうつす心配はないけど心細い

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鉄道存廃議論の目安 県内は3路線3区間が該当 JR九州が輸送密度公表「回復傾向あるが、人口減の影響避けられない」

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感動したし「ほっとした」…H2Aロケット打ち上げ成功 種子島の見学場にファン1500人

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ガソリン高騰で困って…る人ばかりじゃなかった EVディーラー、カーシェア業界には思わぬ追い風

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農作物を守れ、イノシシハンター出動 住宅街でも目撃多発 志布志、9月は一斉集中捕獲を展開

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月面着陸ピタリ! 28日打ち上げの探査機スリム、誤差わずか100ｍ「降りたい」場所へ 5本足で転倒リスクも回避