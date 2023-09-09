海自大型補給艦「おうみ」を一般公開　鹿児島に初寄港

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

小型月面探査機「スリム」を軌道に分離 エックス線分光撮像衛星も H2Aロケット47号機、打ち上げ成功 種子島宇宙センター

指定暴力団「小桜一家」本部事務所を家宅捜索 鹿児島県警 傘下組織の幹部、詐欺容疑で逮捕

H2Aロケット47号機 7日午前8時42分11秒打ち上げ センテラス天文館や県庁でライブ中継

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月面着陸ピタリ! 28日打ち上げの探査機スリム、誤差わずか100ｍ「降りたい」場所へ 5本足で転倒リスクも回避