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海自大型補給艦「おうみ」を一般公開　鹿児島に初寄港

 2023/09/09 20:56
一般公開されている補給艦おうみ＝９日、鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭
一般公開されている補給艦おうみ＝９日、鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭
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　海上自衛隊は９日、大型補給艦「おうみ」（１万３５００トン）の一般公開を鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭で始めた。１０日まで。午前９時～正午と午後１～４時。

　おうみは全長２２１メートル。護衛艦などへの燃料や弾薬、食糧の補給が主任務で、長崎県の佐世保港を母港とする。鹿児島県内への寄港は初。１１日午後２時に出港する。

　艦長の榎谷真一１等海佐（５５）＝鹿児島市出身＝は「あらゆる後方支援ができる補給艦も知ってほしい」と話す。艦内で普段使われるラッパの演奏や隊員の服装展示も予定する。
（別カット）一般公開されている補給艦おうみ＝９日、鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭
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