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悪石島で震度４ 津波の心配なし
2023/09/11 00:23
拡大
８日未明から地震が続いている十島村悪石島で１１日午前０時２分ごろ、震度４の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約３０㌔。地震の規模はマグニチュードは５・３と推定される。津波の心配はない。
そのほかの各地の震度は次の通り。
震度３ 十島村小宝島▽震度２ 十島村諏訪之瀬島、奄美市▽震度１ 十島村中之島、十島村平島、十島村宝島、瀬戸内町、龍郷町、喜界町
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