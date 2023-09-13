餅くわえ引っ張り合い…ちぎれた時に短い方が負け!　伝統の「もちひっぱれ」 4年ぶり開催　吹上・花田小児童

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

生徒ら31人乗ったバスが横転、けが人の情報 国分高サッカー部が乗車 鹿児島市平田町の県道

部員30人乗りバス横転 10人搬送 離合も困難な山道…「なぜこんな細い道を」保護者ら運行会社に戸惑い 鹿児島市

バス襲う匪賊、女性を連れ去るソ連兵…「全滅しかない」。自決覚悟の私に島根の「西原」さんが言った…「死ぬ必要はない。日本に帰れる」。命の恩人だ。【証言 語り継ぐ戦争】

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〈続報〉31人乗車のバス横転、高校生10人搬送 1人腰椎骨折、9人軽傷 62歳男性が運転、国分高サッカー部の遠征中 鹿児島市