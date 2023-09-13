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餅くわえ引っ張り合い…ちぎれた時に短い方が負け!　伝統の「もちひっぱれ」 4年ぶり開催　吹上・花田小児童

 2023/09/13 08:03
もちひっぱれを楽しむ花田小児童ら＝日置市吹上町小野
もちひっぱれを楽しむ花田小児童ら＝日置市吹上町小野
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　鹿児島県日置市吹上町小野の田の神像前で８日、五穀豊穣（ほうじょう）を祈る「もちひっぱれ」があった。花田小学校の低学年児童１３人が、４年ぶりの伝統行事を楽しんだ。

　新型コロナウイルスの影響で２０２０年から２年間中止し、２２年は紙で代用して実施。今年は長さ約２０センチ幅４センチの餅を使った行事が復活した。

　餅の両端を口にくわえて引き合い、ちぎれたときに残った長さが短い方が負け。児童らは、引いたり近づいたり駆け引きをしながら真剣勝負に挑んだ。優勝した２年の池田龍ノ介君は「思いっきりひっぱる、という作戦が成功した。気分は最高」と笑顔だった。
もちひっぱれを楽しむ花田小児童ら＝日置市吹上町小野
もちひっぱれを楽しむ花田小児童ら＝日置市吹上町小野
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