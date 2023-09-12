農業用重機の下敷き 69歳男性が死亡　除草剤噴霧作業中に土手から滑落か　和泊町

１２日午前１０時ごろ、鹿児島県和泊町谷山の路上で、知名町上平川、農業の男性（６９）が横転した農業用重機の下敷きになっているのが見つかった。男性は島内の病院に運ばれたが間もなく死亡した。死因は窒息死。沖永良部署によると、現場は男性のサトウキビ畑から約１．７メートル下のあぜ道。除草剤をまく長さ２．８メートルの動力噴霧機に乗って作業中、何らかの理由で土手から機械ごと滑落したとみられる。通行人が見つけ１１９番した。