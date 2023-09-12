南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
9
月
12
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
373る法人版（紙面ビューアー）
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
農業用重機の下敷き 69歳男性が死亡 除草剤噴霧作業中に土手から滑落か 和泊町
2023/09/12 20:47
拡大
１２日午前１０時ごろ、鹿児島県和泊町谷山の路上で、知名町上平川、農業の男性（６９）が横転した農業用重機の下敷きになっているのが見つかった。男性は島内の病院に運ばれたが間もなく死亡した。死因は窒息死。
沖永良部署によると、現場は男性のサトウキビ畑から約１．７メートル下のあぜ道。除草剤をまく長さ２．８メートルの動力噴霧機に乗って作業中、何らかの理由で土手から機械ごと滑落したとみられる。通行人が見つけ１１９番した。
あわせて読みたい記事
高校生30人乗せて横転したバス…道幅狭くクレーン車入れず現場で解体・撤去へ、作業始まる 鹿児島市
下船時に乗客転倒、足首を骨折 フェリーかけろま運航の瀬戸内町に安全確保命令 九州運輸局
テニス協会元理事が大会運営費200万円超流用か 第三者委で調査へ 鹿児島
89歳が運転する車が土手に衝突、死亡 南九州市
深夜の港で転落音…「車が落ちた」 80歳男性が死亡 110番の4時間後、軽トラから見つかる 鹿屋
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
奄美の空を昇る光の帯 肉眼でくっきり 天の川 見頃迎える
9月12日 21:09
屋久島でミカンコミバエ雄成虫3匹を誘殺 県内総数は7市町16匹
9月12日 21:00
農業用重機の下敷き 69歳男性が死亡 除草剤噴霧作業中に土手から滑落か 和泊町
9月12日 20:47
鹿児島国体で甲子園決勝再現 慶応－仙台育英 初戦で激突、神村学園は北海と 軟式・鹿児島は明治学院
9月12日 20:35
新体育館整備 県が事業者選定委を設置 PFI手法や建築に詳しい8人を委員に
9月12日 20:30
就職や進学控え模擬面接 大口RCが面接官、3年生50人が本番さながらに〈WEB限定写真あり〉
9月12日 20:00
「学童難民」増の蒲生で児童クラブ新設検討 来春、地元の社会福祉法人 保護者が姶良市へ請願書
9月12日 18:02
「テツコ」と言っても元は野生 人慣れしてません 保護された国の特別天然記念物、95年以来の長期展示 平川動物公園
9月12日 17:30
料理長自ら食材厳選！奄美コース料理、215人堪能 サンロイヤルホテルでフェア〈WEB限定写真あり〉
9月12日 17:00
南国かき氷の定番「白くま」がフラッペとモナカに！ ファミマとコラボ、販売開始
9月12日 16:30
南日本ラグビー後期大会開幕 12月3日まで、計13チームが熱戦
9月12日 12:00
深夜になって「県と市の発表は伝えた内容と異なる」…米軍機MQ9オーバラン巡り、防衛省の情報発信“迷走” 海自鹿屋基地
9月12日 11:33
【鹿児島国体まで1カ月】ラグビー成年男子県代表、タイ代表に2連勝 鹿児島市で交流試合〈WEB限定写真あり〉
9月12日 11:30
下船時に乗客転倒、足首を骨折 フェリーかけろま運航の瀬戸内町に安全確保命令 九州運輸局
9月12日 11:05
地震続発の十島村 12日は午前10時までに5回、震度3も
9月12日 10:25
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲