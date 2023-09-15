新型コロナ、インフル感染者 どちらも3週連続増　今週5校で休校や学年・学級閉鎖　鹿児島県内

鹿児島県は１５日、４〜１０日の１週間の新型コロナウイルス感染者について、県内９０医療機関から１３６７人の報告があったと発表した。１医療機関当たりの感染者の平均は１５．１９人。前週比１．０３倍で３週連続増加した。１医療機関当たりの平均感染者数を１４保健所別に見ると、２０人を上回ったのは鹿児島市の２１．３５人と、出水の２０．４人。他は指宿１９．０人、加世田１３．８３人、伊集院１５．２人、川薩１５．８６人、大口１．０人、姶良１０．３６人、志布志１０．８人、鹿屋１６．８８人、西之表１６．０人、屋久島５．２５人、名瀬１７．７５人、徳之島３．６人だった。県内の入院者数は１３日午前０時現在、４３０人でうち確保病床の使用率は３８．６％。重症者は２人。高齢者や妊婦を対象とした宿泊療養施設の利用者は、４人だった。同期間のインフルエンザの感染者は３３４人。１医療機関当たりの報告数は前週比１．２７倍の３．７１人で３週連続の増加だった。志布志保健所管内は１１．８人と流行発生注意報の基準値（１０人）を超えた。１１〜１５日に休校や学年・学級閉鎖があったのは、加世田、大口、志布志、名瀬の各保健所管内の小中学校計５校だった。