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中国軍測量艦1隻が日本の領海に侵入 口之島沖、昨年11月以降で9回目
2023/09/17 08:25
口之島沖の領海に侵入した中国海軍のシュパン級測量艦（防衛省提供）
拡大
防衛省は１６日、中国海軍の測量艦１隻が１５日夜、口之島沖の領海に侵入したと発表した。付近では２０２１年１１月以降、中国測量艦の領海侵入が続き、今回で９回目。今年は６月８日以来３回目。日本政府は外交ルートを通じて中国側に抗議した。
防衛省によると、測量艦は１５日午後７時ごろ、屋久島南東の接続水域を西に進み、午後１０時１０分ごろ、口之島北東の領海に侵入した。同１１時４５分ごろ、口之島北の領海から出て、西に向かった。
海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿屋市）のＰ１哨戒機などが警戒に当たった。
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