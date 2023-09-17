中国軍測量艦1隻が日本の領海に侵入　口之島沖、昨年11月以降で9回目

防衛省は１６日、中国海軍の測量艦１隻が１５日夜、口之島沖の領海に侵入したと発表した。付近では２０２１年１１月以降、中国測量艦の領海侵入が続き、今回で９回目。今年は６月８日以来３回目。日本政府は外交ルートを通じて中国側に抗議した。防衛省によると、測量艦は１５日午後７時ごろ、屋久島南東の接続水域を西に進み、午後１０時１０分ごろ、口之島北東の領海に侵入した。同１１時４５分ごろ、口之島北の領海から出て、西に向かった。海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿屋市）のＰ１哨戒機などが警戒に当たった。