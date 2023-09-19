【鹿児島国体19日の結果（正午半現在）】ビーチバレー少年男子 京都、沖縄が決勝へ／少年女子は千葉と東京
2023/09/19 12:45
【水球】
■少年男子準々決勝（鹿児島市・鴨池公園プール）
東京(選抜)12―10岐阜(大垣東高)
三重(四日市中央工高)22－15石川(金沢市工高)
神奈川(神奈川工高)15―12山口(西京高)
【飛び込み】（鹿児島市・鴨池公園プール）
■少年女子飛板飛び込み
1）口脇 釉美 福岡(東海大福岡高) 174.75
2）唐渡 友唯 香川(木太中) 169.85
3）嶋崎 菜乃 高知(土佐塾高) 166.30
4）坂田 丹寧 茨城(常総学院高) 166.20
5）長岡 凜 群馬(前橋一中) 161.10
6）鈴木 静玖 千葉(稲浜中) 160.90
7）安丸 和華 埼玉(川口市立高) 151.40
8）近澤 杏菜 石川(北陸学院高) 148.00
9）伊坂 奏音 三重(鈴鹿高) 142.00
10）西川 炎歩 福島(日大東北高) 140.55
11）津覇 すみれ 沖縄(首里高) 132.85
12）八ツ本 梨乃 奈良(天理高) 121.50
13）疋田 日菜 静岡(浜松日体高) 113.15
14）角田 夢 山形(米沢中央高) 108.45
棄権） 佐々木 音華 鳥取(米子東高)
棄権）高桑 沙希 富山(高岡南高)
【ビーチバレーボール】（大崎町ビーチスポーツ専用競技場）
▽準決勝
・少年男子
京都２―１三重
沖縄２―１熊本
・少年女子
千葉２―１三重
東京２―０徳島
▽５・７位決定戦
・少年男子
千葉２―１島根
岡山２―０兵庫
・少年女子
茨城２―１栃木
鳥取２―０宮城
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