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【鹿児島国体19日の結果（正午半現在）】ビーチバレー少年男子 京都、沖縄が決勝へ／少年女子は千葉と東京

 2023/09/19 12:45
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【水球】
■少年男子準々決勝（鹿児島市・鴨池公園プール）

東京(選抜)12―10岐阜(大垣東高)

三重(四日市中央工高)22－15石川(金沢市工高)

神奈川(神奈川工高)15―12山口(西京高)

【飛び込み】（鹿児島市・鴨池公園プール）
■少年女子飛板飛び込み
1）口脇　釉美 福岡(東海大福岡高)　174.75

2）唐渡　友唯 香川(木太中)　169.85

3）嶋崎　菜乃 高知(土佐塾高) 166.30

4）坂田　丹寧 茨城(常総学院高)　166.20

5）長岡　凜 群馬(前橋一中) 161.10

6）鈴木　静玖 千葉(稲浜中)　160.90

7）安丸　和華 埼玉(川口市立高)　151.40

8）近澤　杏菜 石川(北陸学院高)　148.00

9）伊坂　奏音 三重(鈴鹿高)　142.00

10）西川　炎歩 福島(日大東北高)　140.55

11）津覇　すみれ　沖縄(首里高) 132.85

12）八ツ本　梨乃　奈良(天理高) 121.50

13）疋田　日菜 静岡(浜松日体高)　113.15

14）角田　夢　山形(米沢中央高)　108.45

棄権）　佐々木　音華　鳥取(米子東高)

棄権）高桑　沙希　富山(高岡南高)

【ビーチバレーボール】（大崎町ビーチスポーツ専用競技場）
▽準決勝
・少年男子
京都２―１三重

沖縄２―１熊本

・少年女子
千葉２―１三重

東京２―０徳島

▽５・７位決定戦
・少年男子
千葉２―１島根

岡山２―０兵庫

・少年女子
茨城２―１栃木

鳥取２―０宮城
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