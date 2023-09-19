【鹿児島国体19日の結果（正午半現在）】ビーチバレー少年男子 京都、沖縄が決勝へ／少年女子は千葉と東京

【水球】■少年男子準々決勝（鹿児島市・鴨池公園プール）東京(選抜)12―10岐阜(大垣東高)三重(四日市中央工高)22－15石川(金沢市工高)神奈川(神奈川工高)15―12山口(西京高)【飛び込み】（鹿児島市・鴨池公園プール）■少年女子飛板飛び込み1）口脇 釉美 福岡(東海大福岡高) 174.752）唐渡 友唯 香川(木太中) 169.853）嶋崎 菜乃 高知(土佐塾高) 166.304）坂田 丹寧 茨城(常総学院高) 166.205）長岡 凜 群馬(前橋一中) 161.106）鈴木 静玖 千葉(稲浜中) 160.907）安丸 和華 埼玉(川口市立高) 151.408）近澤 杏菜 石川(北陸学院高) 148.009）伊坂 奏音 三重(鈴鹿高) 142.0010）西川 炎歩 福島(日大東北高) 140.5511）津覇 すみれ 沖縄(首里高) 132.8512）八ツ本 梨乃 奈良(天理高) 121.5013）疋田 日菜 静岡(浜松日体高) 113.1514）角田 夢 山形(米沢中央高) 108.45棄権） 佐々木 音華 鳥取(米子東高)棄権）高桑 沙希 富山(高岡南高)【ビーチバレーボール】（大崎町ビーチスポーツ専用競技場）▽準決勝・少年男子京都２―１三重沖縄２―１熊本・少年女子千葉２―１三重東京２―０徳島▽５・７位決定戦・少年男子千葉２―１島根岡山２―０兵庫・少年女子茨城２―１栃木鳥取２―０宮城