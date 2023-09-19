小宝島で震度3　8日未明から地震頻発のトカラ近海　気象台が注意喚起

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

「野球ばか、若すぎる」…元阪神・横田慎太郎さん死去、28歳 脳腫瘍が再々発 惜しむ声広がる

崖下5メートルに軽乗用車が転落 男女2人を搬送 鹿児島市

部員30人乗りバス横転 10人搬送 離合も困難な山道…「なぜこんな細い道を」保護者ら運行会社に戸惑い 鹿児島市

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〈続報〉31人乗車のバス横転、高校生10人搬送 1人腰椎骨折、9人軽傷 62歳男性が運転、国分高サッカー部の遠征中 鹿児島市