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小宝島で震度3　8日未明から地震頻発のトカラ近海　気象台が注意喚起

 2023/09/19 21:21
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　１９日午後１時３５分ごろ、鹿児島県十島村小宝島で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約１０キロ。地震の規模はマグニチュード４．３と推定される。同村の宝島と悪石島で震度１を観測した。

　同日は午前６時２９分と同４２分ごろに、宝島で震度１の地震があった。十島村では８日未明から地震が頻発しており、鹿児島地方気象台は強い揺れを伴う地震に注意を呼びかけている。
〈関連〉十島村の各島の位置を地図で確認する
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