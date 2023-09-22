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県道鹿児島蒲生線の通行止め解除
2023/09/22 15:13
拡大
鹿児島県警によると、鹿児島市川上町の川上バス停付近で発生した事故による県道鹿児島蒲生線の通行止めは、２２日午後３時に解除された。
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