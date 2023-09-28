南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
9
月
28
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
この夏 とっておきの九州旅
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
373る法人版（紙面ビューアー）
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
気象
9月も終わりなのに…厳しい暑さ続く、鹿児島市は34.3度
2023/09/28 20:08
半袖姿や日傘を差す人が見られる繁華街＝２８日午後、鹿児島市の天文館
拡大
鹿児島県内は２８日、鹿児島市で３４．３度を観測したのをはじめ、県内３３観測点のうち２６観測点で３０度以上の真夏日となった。鹿児島地方気象台によると、高気圧に覆われ、南から暖かい空気が流れ込み気温が上昇した。同市の天文館では日傘を差したり、帽子をかぶったりする人が見られた。
今年の夏は太平洋高気圧とチベット高気圧の張り出しが重なり、全国的に厳しい暑さが続き、９月以降も平年より気温が高い日が続いている。
２９日の県本土と種子島・屋久島地方は晴れる。週末まで高気圧に覆われ、最高気温は３０度前後で推移する見込み。
あわせて読みたい記事
厳しい残暑下の体育祭、暑さ対策してる? 遅ればせながら…スポーツドリンクOKの学校も
ススキさわさわ 色づく秋 えびの高原 きょう8日は「白露」
厳しい残暑続くけど…秋の気配、柿ほんのり赤く 姶良
迫る台風は戦後最大級。山あいの集落の20人は「安全」とされた民家へ…集団避難先を土石流が襲った
夏を惜しみ 雨粒まとう トキワカンゾウ、斜面に群生 鹿児島市
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
9月も終わりなのに…厳しい暑さ続く、鹿児島市は34.3度
9月28日 20:08
最後の運動会、4年ぶり復活の緑門に児童は「頑張る」 南さつま・内山田小、地域住民総出で準備
9月28日 20:00
【鹿児島国体】選手宣誓は下原（重量挙げ）と大山（競歩）選手
9月28日 19:04
考えたい 男性の生きづらさ 背景に潜む幼少期の「弱音を吐くな」「結果を残せ」 心理学専門家「かくあるべき、にとらわれないで」」
9月28日 18:03
24年度公立高募集定員 総数は過去最少 出水、大島の普通科1学級減 種子島中央に「ミライデザイン科」 鹿児島県
9月28日 17:03
激しい起伏…日本一過酷な10マイル! 佐多岬マラソン 参加者募集 12月3日開催、10月6日締め切り
9月28日 17:00
西郷隆盛の足跡たどる 命日前に1400人、4年ぶり遠行にぎわう 鹿児島市
9月28日 16:30
鹿児島・新スタジアム 徳重剛代表「安堵せず危機感持ち対応」 天文館PV後にユニ姿の人あふれる「地道な活動続ける」 鹿児島ユナイテッドFCにJ1ライセンス
9月28日 15:27
〈鹿児島国体〉陸上選手 本番へ向け合宿 リレーのバトンパスなど確認
9月28日 12:00
家畜保健衛生所「煙や臭い…霧島観光に影響」 移転見直し要求の住民団体 陳情を取り下げ
9月28日 11:55
ピンクの垂水フェリー新造船が初寄港 習熟訓練を経て10月末就航
9月28日 11:36
大韓航空 定期便再開へ 鹿児島－ソウル、10月29日から
9月28日 11:33
気分はブラック・ジャック 中高生34人が外科医を体験 ガウンや手袋装着、縫合など挑戦 鹿大病院
9月28日 11:30
乗用車は往復運賃800円アップ 通学は? 観光は? 桜島フェリー運賃改定案 不安や注文相次ぐ
9月28日 11:27
自衛隊基地整備 馬毛島工事船が浸水 船体左側に40cm亀裂、海底の岩に接岸時接触か
9月28日 11:22
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲