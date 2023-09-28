9月も終わりなのに…厳しい暑さ続く、鹿児島市は34.3度

鹿児島県内は２８日、鹿児島市で３４．３度を観測したのをはじめ、県内３３観測点のうち２６観測点で３０度以上の真夏日となった。鹿児島地方気象台によると、高気圧に覆われ、南から暖かい空気が流れ込み気温が上昇した。同市の天文館では日傘を差したり、帽子をかぶったりする人が見られた。今年の夏は太平洋高気圧とチベット高気圧の張り出しが重なり、全国的に厳しい暑さが続き、９月以降も平年より気温が高い日が続いている。２９日の県本土と種子島・屋久島地方は晴れる。週末まで高気圧に覆われ、最高気温は３０度前後で推移する見込み。