新型コロナ　新規感染者が2週連続減少　前週比0.48倍　鹿児島県内

鹿児島県は２９日、１８～２４日の新型コロナウイルスの感染者について、県内９０定点医療機関から１１３２人の報告があったと公表した。１医療機関当たりの感染者の平均は１２．５８人。前週比０．８４倍で、２週連続減少した。１医療機関当たりの平均感染者数を県内１４保健所別に見ると、２０人を上回ったのは西之表のみで、２５．５人。鹿児島市１７．９１人、指宿１４．３３、加世田１１人、伊集院９．４人、川薩９．８６人、出水７．４人、大口３人、姶良１１．９１人、志布志１０．４人、鹿屋１５．６３人、屋久島５．７５人、名瀬１０人、徳之島６人だった。県内の入院者数は２７日午前０時時点で３５２人、重症者は２人。確保病床の使用率は２９．８％だった。インフルエンザの感染者は前週比１１人減の４７８人で、１医療機関当たり５．３１人だった。２５～２９日に学年・学級閉鎖があったのは、鹿児島市、加世田、伊集院、姶良、志布志、鹿屋の各保健所管内の小中高計１３校だった。