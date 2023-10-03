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肥薩おれんじ鉄道 全線で遅れと運休
2023/10/03 08:10
拡大
肥薩おれんじ鉄道によると、３日午前３時半ごろ、出水市の米ノ津駅構内で保守用車両が故障した影響で、午前８時現在、全線で遅れと運休が出ている。
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