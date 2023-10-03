肥薩おれんじ鉄道 全線で遅れと運休

2階建て住家から出火、1人暮らしの67歳男性と連絡取れず 鹿児島市吉野町

成功しかけた断酒はもろくも崩れた。家族からの絶縁、体をむしばむ病魔…死の宣告。「最期くらいいいものを」。男はファミレスで6時間、好物をむさぼり続けた。逮捕の直前まで…〈法廷傍聴記〉

「電動車いす姿 よく見かけた」 2階建て住家から出火、焼け跡から1人の遺体 1人暮らしの67歳男性と連絡取れず 鹿児島市吉野町

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「桜島に住む人いなくなる…」 フェリー運賃が来夏また値上げ、鹿児島市の説明に住民から不安の声相次ぐ