トラックと接触、検診車がガードレール突き破り川に落ちる　運転手2人を搬送　鹿児島市

３日午前９時４５分ごろ、鹿児島市田上８丁目で、「検診車と運搬車が接触し、１台が川に落ちている」と通行人から１１９番があった。川に落ちたのは検診車。鹿児島西署と消防によると、それぞれの車から運転手の５０代と２０代の男性が搬送された。現場は鹿児島西インターチェンジの近く。川沿いのガードレールに突き破られた跡があった。トラックは接触後、交差点付近で横転した。同署が事故原因などを調べている。