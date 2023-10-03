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トラックと接触、検診車がガードレール突き破り川に落ちる　運転手2人を搬送　鹿児島市

 2023/10/03 11:56
川に転落した検診車を調べる消防隊員ら＝３日、鹿児島市田上８丁目
川に転落した検診車を調べる消防隊員ら＝３日、鹿児島市田上８丁目
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　３日午前９時４５分ごろ、鹿児島市田上８丁目で、「検診車と運搬車が接触し、１台が川に落ちている」と通行人から１１９番があった。川に落ちたのは検診車。

　鹿児島西署と消防によると、それぞれの車から運転手の５０代と２０代の男性が搬送された。

　現場は鹿児島西インターチェンジの近く。川沿いのガードレールに突き破られた跡があった。トラックは接触後、交差点付近で横転した。同署が事故原因などを調べている。
横転したトラックを調べる消防隊員ら＝３日、鹿児島市田上８丁目
川に転落した検診車＝３日、鹿児島市田上８丁目
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