米軍無人偵察機MQ9 飛行を再開　海自鹿屋航空基地

海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）の滑走路をオーバランし、１カ月以上運用を停止していた同基地配備の米軍無人偵察機ＭＱ９は５日午前１０時２０分ごろ、飛行を再開した。九州防衛局が公表した。同局は４日に再開する予定だと市や県に伝えていた。天候不良など運用態勢が整わなかったとみられる。