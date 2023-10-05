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米軍無人偵察機MQ9 飛行を再開 海自鹿屋航空基地
2023/10/05 10:48
９月７日、駐機場に止まる米空軍無人機ＭＱ９＝鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
拡大
海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）の滑走路をオーバランし、１カ月以上運用を停止していた同基地配備の米軍無人偵察機ＭＱ９は５日午前１０時２０分ごろ、飛行を再開した。九州防衛局が公表した。
同局は４日に再開する予定だと市や県に伝えていた。天候不良など運用態勢が整わなかったとみられる。
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