国体序盤の3連休 あいにくの雨予報　10日以降、秋晴れ続く見通し　鹿児島県内

長時間労働の31事業所で「過労死ライン」超える 鹿児島労働局が135事業所を立ち入り調査 100時間超は20

高円宮妃久子さまら皇族4人、国体競技観覧へ 9日から順次鹿児島入り

成功しかけた断酒はもろくも崩れた。家族からの絶縁、体をむしばむ病魔…死の宣告。「最期くらいいいものを」。男はファミレスで6時間、好物をむさぼり続けた。逮捕の直前まで…〈法廷傍聴記〉

７．

使いきれなかった3億円を再び…旅行支援「今こそ鹿児島の旅」、第4弾が11月1日からスタート