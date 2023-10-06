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国体序盤の3連休 あいにくの雨予報 10日以降、秋晴れ続く見通し 鹿児島県内
2023/10/06 11:01
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鹿児島国体（７～１７日）の期間中、鹿児島県内の天気は低気圧が九州南部付近を通過するため、７日夕から雨になる見込み。３連休明けの１０日以降は県本土と種子島・屋久島、奄美地方ともに、１４日ごろまで秋晴れが続きそうだ。
鹿児島地方気象台によると、総合開会式のある７日から県本土に雨雲が広がり、８日は県内全域で終日雨となりそう。気温も下がり、８日の鹿児島市の最高気温は１１月上旬並みの２４度と予想している。
日本気象協会によると、１０日から１５日まで高気圧に覆われ県内は晴れの日が多い。気象庁の２週間気温予報では１０日からの最高気温は平年並み。最低も平年並みの日が多い見通し。
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