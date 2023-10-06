新型コロナ 新規感染者が3週連続減、前週比0.81倍　鹿児島県内

鹿児島県は６日、９月２５日～１０月１日の新型コロナウイルスの感染者について県内９０定点医療機関から９２１人の報告があったと公表した。１医療機関当たりの感染者の平均は１０．２３人。前週比０．８１倍で、３週連続で減少した。１医療機関当たりの平均感染者数を県内１４保健所別に見ると、鹿児島市１０．９１人、指宿１１．６７人、加世田９．３３人、伊集院１３．２人、川薩１１．４３人、出水１２．６人、大口２人、姶良５．５５人、志布志１０．２人、鹿屋１６．８８人、西之表１８．５人、屋久島４人、名瀬１０．５人、徳之島４．８人だった。県内の入院者数は４日午前０時時点で２５６人、重症者は１人だった。県は１０月から、確保病床使用率による７段階のフェーズ設定を、入院患者数に応じた４段階に変更。同時点では入院患者が５０５人未満でフェーズゼロだった。インフルエンザの感染者は前週比２４０人増の７１８人で、１医療機関当たり７．９８人だった。２～６日に学年・学級閉鎖があったのは、鹿児島市、川薩、鹿屋の各保健所管内の小中高計８校だった。