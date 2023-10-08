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【鹿児島国体】空手道少年男子形 荒川大悟（鹿屋高）が準優勝

 2023/10/08 13:15
鹿屋高の荒川大悟
鹿屋高の荒川大悟
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　鹿児島国体の空手道少年男子形で、鹿児島代表の荒川大悟（鹿屋高）は準優勝した。


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