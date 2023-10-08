【鹿児島国体】剣道少年女子で鹿児島が優勝　会期内競技 県勢で初

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

トカラ地震後に大地震…「トカラの法則」？ 専門家「科学的根拠ない偶然」「日本全体が多発地帯」

「野球ばか、若すぎる」…元阪神・横田慎太郎さん死去、28歳 脳腫瘍が再々発 惜しむ声広がる

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崖下5メートルに軽乗用車が転落 男女2人を搬送 鹿児島市