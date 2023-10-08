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【鹿児島国体】剣道少年女子で鹿児島が優勝　会期内競技 県勢で初

 2023/10/08 15:32
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　鹿児島国体の剣道少年女子で、鹿児島県が長崎県を下し優勝した。

　会期内競技で県勢が優勝するのは初めて。


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