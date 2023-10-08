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B3鹿児島レブナイズ、開幕2連勝　金沢に106－67

 2023/10/08 15:59
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは８日、石川県で金沢を１０６－６７で破り、開幕２連勝を飾った。
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