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【鹿児島国体】空手道 成年女子組手で鈴木眞弥（鹿児島）が準優勝

 2023/10/08 19:42
空手道成年女子組手の鈴木眞弥
空手道成年女子組手の鈴木眞弥
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　鹿児島国体の空手道成年女子組手で、鹿児島代表の鈴木眞弥が準優勝した。


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