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【鹿児島国体】空手道成年男子形 鹿児島代表・下村世連が準優勝

 2023/10/09 11:41
空手道成年男子形に出場する下村世連
空手道成年男子形に出場する下村世連
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　鹿児島国体の空手道成年男子形で、鹿児島代表の下村世連が準優勝した。

　成年女子形の岩本衣美里は3位入賞。
岩本衣美里


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