【鹿児島国体】空手道組手団体戦 鹿児島が優勝

両陛下の来鹿祝い2000人が提灯行列 宿泊ホテルから振り返し受け「万歳三唱」〈鹿児島国体〉

先制許す苦しい展開…延長タイブレーク、劇的サヨナラ 鹿児島、岩手破りベスト8【鹿児島国体 ソフトボール成年女子】

恵俊彰さん、辛島美登里さん、迫田孝也さん、榎木孝明さん 県出身芸能人ら地元国体を全力応援「きばいやんせ」

鹿児島県の獅子島。先日発見した「大きな骨の塊」は、岩盤の深い場所まで。回収困難と判断。しかし近くの第2ボーンベッドで「歯」の化石発見。だがトラブル発生！

きつい、低収入のイメージ拭えず…警備員のなり手不足が深刻 業者「仕事を断らざるを得ない」

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甲子園の雪辱は鹿児島で…決勝〝再戦〟は仙台育英 11―0 慶応 雨で順延、待ちに待った頂上対決 ファンを魅了【鹿児島国体】