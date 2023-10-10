【鹿児島国体】鹿児島県勢10日の主な結果（午後6時半現在）
2023/10/10 18:32
■剣道（霧島市・牧園アリーナ）
▽成年男子 決勝
鹿児島〇 3－1 東京
■空手道（薩摩川内市・サンアリーナせんだい）
▽組手団体 決勝
鹿児島〇 3－2 京都
■ボクシング（阿久根市・阿久根総合運動公園総合体育館）
▽少年男子ライトフライ級 順位
5位 尾前志門 (鹿児島工高)
▽少年男子フライ級 順位
5位 竹添聖捺 (鹿児島城西高)
■ライフル射撃
▽成年女子50mライフル三姿勢 決勝（鹿児島市・鹿児島県ライフル射撃場）
2位 新里葉津紀 451.3
▽MIX少年ビーム・ライフルミックス 3位決定戦（鹿児島市・ハートピアかごしま）
滋賀○ 16－14 鹿児島
■フェンシング（垂水市・垂水中央運動公園体育館）
▽少年男子フルーレ 7・8位決定戦
鹿児島〇 2－0 北海道
■ラグビーフットボール（鹿児島市・鹿児島県立サッカー・ラグビー場）
▽成年男子（7人制） 決勝
三重〇 17－12 鹿児島(選抜)
■スポーツクライミング（南さつま市加世田特設スポーツクライミング会場）
▽成年女子ボルダリング 決勝
7位 渡邉沙亜里・松田喜々
▽成年男子ボルダリング 決勝
4位 土肥圭太・川畑イサム
※詳しくは11日付 南日本新聞朝刊をご覧ください。
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【鹿児島国体】鹿児島県勢10日の主な結果（午後6時半現在）10月10日 18:32
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