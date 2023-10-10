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【鹿児島国体】鹿児島県勢10日の主な結果（午後6時半現在）

 2023/10/10 18:32
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■剣道（霧島市・牧園アリーナ）
▽成年男子 決勝
鹿児島〇 3－1　東京

■空手道（薩摩川内市・サンアリーナせんだい）
▽組手団体 決勝
鹿児島〇 3－2　京都

■ボクシング（阿久根市・阿久根総合運動公園総合体育館）
▽少年男子ライトフライ級　順位
5位　尾前志門　(鹿児島工高)

▽少年男子フライ級　順位
5位　竹添聖捺　(鹿児島城西高)

■ライフル射撃
▽成年女子50mライフル三姿勢 決勝（鹿児島市・鹿児島県ライフル射撃場）
2位　新里葉津紀　451.3

▽MIX少年ビーム・ライフルミックス 3位決定戦（鹿児島市・ハートピアかごしま）
滋賀○ 16－14 鹿児島

■フェンシング（垂水市・垂水中央運動公園体育館）
▽少年男子フルーレ 7・8位決定戦
鹿児島〇 2－0　北海道

■ラグビーフットボール（鹿児島市・鹿児島県立サッカー・ラグビー場）
▽成年男子（7人制） 決勝
三重〇 17－12 鹿児島(選抜)

■スポーツクライミング（南さつま市加世田特設スポーツクライミング会場）
▽成年女子ボルダリング 決勝
7位　渡邉沙亜里・松田喜々

▽成年男子ボルダリング 決勝
4位　土肥圭太・川畑イサム

※詳しくは11日付 南日本新聞朝刊をご覧ください。
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