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【鹿児島国体】テニス成年女子 鹿児島の松田美咲・清水映里が優勝

 2023/10/11 11:34
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　鹿児島国体のテニス成年女子で、鹿児島県（松田美咲、清水映里＝いずれも県スポーツ協会）が優勝した。


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