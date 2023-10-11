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【鹿児島国体】馬術成年男子トップスコア 鹿児島・深水伸平が６位
2023/10/11 12:36
拡大
鹿児島国体の馬術・成年男子トップスコアで、鹿児島代表の深水伸平選手は６位入賞。
かごしま国体特集ページ
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